Politique - 02/06/2026

Génocide des Tutsi : un mémorial inauguré à Paris par Emmanuel Macron et Paul Kagame

Le président français a inauguré mardi sur les quais de la Seine un monument en hommage aux victimes du génocide de 1994. Son homologue rwandais a salué un travail de mémoire sans équivalent dans le...

Seul(e) dans Alger : comment les opposants du « système » luttent pour préserver l’esprit du Hirak

"Ce n'est pas un cas isolé": le député LFI Aly Diouara dénonce la grave blessure d'un adolescent de 13 ans qui a perdu l'usage de son oeil en marge du sacre du PSG

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 02/06/2026

Ebola en RDC et en Ouganda : le nombre de cas suspects tombe de 906 à 116 et le nombre de cas confirmé a augmenté de 134 à 330, selon l'OMS

L'actuelle épidémie de maladie à virus Ebola, fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, a été déclarée le 15 mai dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Source :...

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Comment choisir le bon panneau photovoltaïque pour le camping et randonnée



L'énergie solaire est devenue une solution prisée par les amateurs de camping et de randonnée qui recherchent une source d'énergie respectueuse de l'environnement et efficace. Les panneaux photovoltaïques, compacts et efficaces, permettent de recharger vos appareils électroniques, d'alimenter vos radiateurs portables ou encore d'assurer le bon fonctionnement d'équipements de bricolage comme l'installation électrique de secours. Voici comment bien choisir votre panneau photovoltaïque pour vos ...

Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/comm...


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