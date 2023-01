Mois de janvier oblige, la pluie s'impose encore et toujours dans notre quotidien, obligeant les modeuses à renoncer à certaines fantaisies stylistiques. Si on en rêve déjà, les chaussures ouvertes, robes légères, lunettes de soleil et maillots de ba...Source : https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Tenue-de-pl...