Du lundi au jeudi, Laurent Ruquier et Julie Hammett vous donnent rendez-vous pour "Le 20H de Ruquier", un rebond et des débats sur les grands thèmes de l'actualité de la journée. Au programme ce lundi, le projet de loi "plein emploi", et l'examen du conditionnement du versement du RSA à des heures d'activité.https://www.bfmtv.com/politique/conditionnement-du...