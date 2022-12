La France et le Maroc se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde, samedi 10 décembre, et s'affronteront pour une place en finale. Les nombreux binationaux sont heureux de cette confrontation, et sûrs d'être vainqueurs en fin de match.Source : https://www.francetvinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-d...