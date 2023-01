Deux groupes de femmes ont été enlevés, jeudi et vendredi, dans les environs d’Arbinda, dans le nord du pays, selon des responsables locaux et des habitants. La région est particulièrement confrontée depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaida et à l’organisation Etat islamique.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/15/...