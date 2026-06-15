Iran, États-Unis, réseaux sociaux… Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Emmanuel Macron avant l’ouverture du G7

Lundi 15 juin 2026, le président de la République Emmanuel Macron a accordé un entretien à TF1 avant l’ouverture du G7 à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), en présence notamment de Donald Trump. Voici ce qu’il faut retenir de sa prise de parole.Suivez notre direct consacré à la guerre au Moyen-Orient, ce lundi 15 juinLe président est d’abord revenu sur l’accord entre l’Iran et les États-Unis, annoncé seulement quelques heures auparavant. « Il faut y croire. Nous allons nous mobiliser dès ce soir », a-t-il assuré, en insistant sur l’importance de rouvrir le plus rapidement possible le détroit d’Ormuz. « Nous sommes prêts à agir très vite, à envoyer des avions, une frégate, des démineurs… Le porte-avions Charles-de-Gaulle peut être déployé dans les deux, trois jours qui suivent la confirmation » de l’accord, a-t-il ajouté.