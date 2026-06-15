Iran, États-Unis, réseaux sociaux… Ce qu’il faut retenir de l’interview d’Emmanuel Macron avant l’ouverture du G7

Politique - 15/06/2026

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Suivez notre direct consacré à la guerre au Moyen-Orient, ce lundi 15 juin

Le président est d’abord revenu sur l’accord entre l’Iran et les États-Unis, annoncé seulement quelques heures auparavant. « Il faut y croire. Nous allons nous mobiliser dès ce soir », a-t-il assuré, en insistant sur l’importance de rouvrir le plus rapidement possible le détroit d’Ormuz. « Nous sommes prêts à agir très vite, à envoyer des avions, une frégate, des démineurs… Le porte-avions Charles-de-Gaulle peut être déployé dans les deux, trois jours qui suivent la confirmation » de l’accord, a-t-il ajouté.

https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/iran-etats-unis-reseaux-sociaux-ce-quil-faut-retenir-de-linterview-demmanuel-macron-avant-louverture-du-g7-23da1416-68a9-11f1-99fc-6db54956824f

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