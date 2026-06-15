Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était l'invité de BFMTV ce dimanche 14 juin
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-pour-jordan-...
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Politique - 15/06/2026
Au Kenya, une dangereuse passion pour les jeux d’argent
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Pour Jordan Bardella (RN) "il faut interdire la politisation des syndicats" dans le monde de la justice
Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était l'invité de BFMTV ce dimanche 14 juin
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Politique
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