Lyhanna: "Le ministre de la Justice aurait dû démissionner", pense Jordan Bardella (RN)

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Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était l'invité de BFMTV ce dimanche 14 juin



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-lyhanna-le-m...

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