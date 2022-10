Malgré son planning overbooké avec la tournée promotionnelle du film " Marlowe ", qui sortira le 2 décembre 2022, Diane Kruger a publié son propre livre le 25 octobre dernier, " A name from the sky " (" Un nom venu du ciel " en français). C'est un li...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Diane-K...