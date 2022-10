Carla et Valeria Bruni Tedeschi ont réussi à s'imposer dans le paysage médiatique français. Si l'une est régulièrement à l'affiche des plus grands films francophones, l'autre a foulé les podiums les plus prestigieux avant d'entrer à l'Élysée. Une fin...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Dynasti...