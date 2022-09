Adrien Quatennens se retire de ses fonctions politique après avoir reconnu avoir "giflé" vis-à-vis de sa femme suite à une dispute liée à leur divorce. Ce geste remet totalement en cause son avenir politique. Plusieurs alliés de LFI et de Nupes recommandent vivement au député du Nord de quitter toutes ses fonctions et de se mettre en retrait de la vie politique et publique.https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...