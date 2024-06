C'est un record, plus de deux millions de procurations ont été enregistrées selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est cinq fois plus élevé qu'en 2022 lors des précédentes élections. Pour le deuxième tour, faire une procuration est possible jusqu'au 6 juillet au soir.https://www.bfmtv.com/politique/elections/legislat...