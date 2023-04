Élisabeth Borne dévoile la feuille de route des "cent jours" décrétés par Emmanuel Macron

Élisabeth Borne dévoile, mercredi 26 avril, depuis l'Élysée, la feuille de route dont l'a chargée Emmanuel Macron pour donner de la substance aux "cent jours d'apaisement" et "d'action" décrétés par le président jusqu'au 14 juillet, et tenter ainsi de tourner la page des retraites.C'est depuis le palais présidentiel que la Première ministre rendra public, après l'avoir exposé à la table du Conseil des ministres, le contenu du programme gouvernemental des semaines à venir, qui aura valeur de test pour un exécutif toujours privé de majorité absolue à l'Assemblée et fragilisé par l'adoption chaotique de la réforme des retraites.Depuis la promulgation de la loi, Emmanuel Macron s'est lancé dans une série de déplacements --Alsace, Hérault, Loir-et-Cher-- pour vanter son action et exposer ses nouvelles priorités.Des déplacements accompagnés de manifestations d'opposants et de leurs concerts de casseroles, comme pour la plupart des échappées ministérielles sur le terrain, à l'image de la visite chahutée lundi à Lyon du ministre de l'Education Pap Ndiaye.