Réconfortant et digestif pour certaines, booster nécessaire pour d'autres, le café fait des adeptes, voire des addicts. Il rythme la journée et fait partie intégrante d'une routine alimentaire. Bon nombre tente de se sevrer, non sans mal car les effe...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Soins/Astuces/Elle-arre...