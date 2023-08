Dans une interview au Figaro, Emmanuel Macron est revenu sur les émeutes qui ont frappé la France à la suite de la mort de Nahel. Le chef de l'État dit notamment s'être gardé "de réagir à chaud" et ne lie pas ces évènements à "un sujet d'immigration actuelle" mais à "un sujet plus large de difficultés de certaines villes" et de "difficultés socio-économiques".https://www.bfmtv.com/politique/emeutes-emmanuel-m...