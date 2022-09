Avec la guerre en Ukraine, la fin du recours au charbon et au gaz russes pousse les pays européens à trouver de nouveaux fournisseurs. Et c'est notamment l'Afrique du Sud qui en profite. Les exportations vers l'Europe ont bondi de 720% sur les six premiers mois de l'année.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct...