Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise et ancien ministre du Travail était l'invité de BFMTV pour réagir aux mobilisations contre la réforme des retraites, qui auraient réuni plus d'un million de personnes dans toute la France selon la CGT et 380 000 selon la police.https://www.bfmtv.com/politique/eric-woerth-renais...