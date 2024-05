C'est une image qui interpelle : une altercation violente entre une femme et Eric Zemmour dans les rues d'Ajaccio. Le président de Reconquête, en campagne pour les Européennes, reçoit d'abord un œuf et se fait insulter. Et il réagit en levant la main devant cette femme. "Un pur reflexe d'auto défense...il n'a pas voulu frapper cette femme" affirme l'entourage d'Eric Zemmour.https://www.bfmtv.com/politique/eric-zemmour-leve-...