Vous avez déjà remarqué que votre température évolue au fil de la journée ? C’est normal. Et ces variations peuvent être directement liées à votre cycle menstruel.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Politique - 14/04/2026
Le pape Léon XIV, sur les traces de saint Augustin, en Algérie, adresse un difficile message de paix
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Est-ce que la température varie en fonction du cycle menstruel ?
Vous avez déjà remarqué que votre température évolue au fil de la journée ? C’est normal. Et ces variations peuvent être directement liées à votre cycle menstruel.
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Santé / Bien-Être
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