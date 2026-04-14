Politique - 14/04/2026

Le pape Léon XIV, sur les traces de saint Augustin, en Algérie, adresse un difficile message de paix

Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife a encore une fois plaidé en faveur du dialogue interreligieux. Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/14/...

Baisse des carburants: "Il faut taxer les superprofits", affirme Karima Delli, ex-eurodéputée écologiste

L'Assemblée adopte la loi de "simplification" et la suppression des zones à faibles émissions

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 15/04/2026

Plus de 1,3 milliard d'euros de promesses d'aide humanitaire recueillis pour le Soudan, après trois années de conflit

C'est un "signe positif", a salué le ministre des Affaires étrangères allemand lors d'une conférence internationale sur le sujet organisée à Berlin. Source :...

REPORTAGE. Pour le pardon et la liberté : retour sur le voyage historique du pape en Algérie

"Une escalade folle des attaques de drones" : trois ans après le début de la guerre au Soudan, 12 millions de déplacés et une situation qui empire

Est-ce que la température varie en fonction du cycle menstruel ?



Vous avez déjà remarqué que votre température évolue au fil de la journée ? C’est normal. Et ces variations peuvent être directement liées à votre cycle menstruel.



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...

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Santé / Bien-Être


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