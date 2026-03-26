Avec les années, notre corps change. Mais qu’en est-il de notre température ? Faut-il s’inquiéter si elle semble un peu plus basse après 60 ou 70 ans ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Politique - 26/03/2026
Olivier Faure assure qu'il "n'y aura pas d'accord national" entre le PS et LFI pour la présidentielle et les législatives
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Est-ce que notre température corporelle baisse avec l'âge ?
Avec les années, notre corps change. Mais qu’en est-il de notre température ? Faut-il s’inquiéter si elle semble un peu plus basse après 60 ou 70 ans ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Santé / Bien-Être
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