Etats-Unis : des tornades dévastatrices font au moins 29 morts dans plusieurs Etats

Le pays est à nouveau endeuillé après le passage de tornades, assorties de violentes tempêtes. Le bilan provisoire s'est alourdi à 29 victimes dans le sud et le centre-est du pays.La ville de Little Rock (Etats-Unis) est dévastée. Sur des kilomètres, les maisons sont pulvérisées. Des tornades ont frappé plusieurs Etats américains, samedi 1er et dimanche 2 avril. Le bilan a atteint au moins 29 morts, selon les autorités. Dans l'Arkansas, l'état d’urgence a été déclaré. "Nous avons activé la garde nationale de l’Arkansas et une centaine d’hommes sont sur le terrain pour apporter leur aide", a détaillé Sarah Huckabee Sanders, la gouverneure.