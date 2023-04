Etats-Unis : le procès au civil contre Donald Trump, accusé de viol par une journaliste, a débuté à New-York

Donald Trump à nouveau devant la justice. L'ex-président américain comparaît, depuis mardi 25 avril, devant un tribunal civil de New York. Il est accusé d'avoir violé E. Jean Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle aux Etats-Unis, au milieu des années 1990. L'avocat du milliardaire affirme pour sa part que l'ancienne journaliste est une affabulatrice avide d'argent et de célébrité.Neuf jurés, six hommes et trois femmes, ont été sélectionnés mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan, pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Le juge Lewis Kaplan a garanti que leur anonymat serait préservé pour éviter toute pression. Le procès doit durer de cinq à dix jours.Selon E. Jean Carroll, Donald Trump "l'a tripotée, pelotée et violée" après l'avoir attirée dans la cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais, Bergdorf Goodman. Elle dit ne pas se souvenir de la date exacte, mais les faits remonteraient "au printemps 1996". "Au moment où ils ont été à l'intérieur [de la cabine], tout a changé. D'un coup, plus rien n'était drôle", a lancé une avocate de la plaignante, Shawn Crowley, à l'ouverture des débats. "Trump faisait presque deux fois sa taille", a-t-elle ajouté.