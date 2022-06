L'hebdomadaire est dans la tourmente depuis la publication sur son site d'un article accusant les députés Nupes-LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière d'exploiter une femme de ménage algérienne sans papiers.L'article a été retiré jeudi, le directeur du Point, Étienne Gernelle, reconnaissant "des erreurs et des manquements à la prudence" et s'excusant auprès des députés et des lecteurs.https://www.bfmtv.com/politique/fausses-accusation...