Les températures dégringolent à vitesse éclair, et c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on se surprend à ressortir nos pulls que l'on avait caché dans le fond de l'armoire durant toute la saison hivernale. Nos mailles et autres pullovers en cach...Source : https://www.elle.fr/Mode/Pulls-gilets/Faut-il-plut...