Tendance incontournable de l'hiver, le velours s'invite en cette fin d'année sur des modèles de robes à la fois glamours et cosy, que l'on arbore pour affronter l'hiver avec style, et pour rayonner le soir du réveillon.Longtemps considéré comme has ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/15-robes-en...