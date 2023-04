François Bayrou est maire de Pau depuis 2014 et président du Mouvement démocrate (MoDem) qu’il a fondé. Ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997 et ministre de la Justice éphémère en 2017, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2002 puis celles de 2007 et 2012. En 2017, il soutient finalement Emmanuel Macron. Le MoDem s’allie à la majorité présidentielle LREM / Renaissance.https://www.bfmtv.com/politique/francois-bayrou_DN...