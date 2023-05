Guerre en Ukraine : 20 000 soldats russes tués depuis décembre, selon les États-Unis

GUERRE EN UKRAINE - Une véritable hécatombe. Les services de renseignement américains ont, chose relativement rare, donné des chiffres sur les pertes russes en Ukraine lundi 1er mai. Et les chiffres sont affolants.« Depuis décembre, nous estimons que la Russie a compté plus de 100 000 combattants tués ou blessés, dont 20 000 morts au combat », a annoncé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, pendant une conférence de presse.Il a précisé que la moitié des morts appartenaient au groupe militaire privé russe Wagner, et étaient pour la plupart d’anciens prisonniers « jetés dans les combats à Bakhmout (est de l’Ukraine) sans entraînement ni commandement militaire suffisant. »« La conclusion est que l’offensive de la Russie s’est retournée contre elle », a assuré John Kirby. Il a en revanche refusé de se prononcer sur les pertes subies par l’Ukraine, soutenue par une coalition occidentale animée par les États-Unis.