On l'aura compris : Hailey Bieber est une véritable prescriptrice de tendances. Rien qu'en 2022, la jeune femme a popularisé le " clean girl look ", la " glazed donut skin " et les " brownie glazed lips ", des mises en beauté qui ont conquis de nombr...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage/Maquillage-d...