On peut dire que Harry Styles porte bien son nom et la mode pour lui est une grande épopée mâtinée de plaisir. On l'a connu joli môme un peu grunge avec son boys band One Direction. On l'a vu peu à peu se démarquer, arborant des costumes en brocart, ...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Harry-S...