L'équipe de France défie le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde, jeudi à Foxborough dans le Massachusetts.
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/il-faut-l...
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Politique - 09/07/2026
ÉDITO - Marine Le Pen condamnée mais renforcée?
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"Il faut la gagner celle-là !" : à Casablanca, des supporters franco-marocains derrière les Lions de l'Atlas pour leur match contre les Bleus
L'équipe de France défie le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde, jeudi à Foxborough dans le Massachusetts.
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