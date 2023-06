Un an jour pour jour après l'élection de dizaines de députés, le mouvement longtemps dirigé par Marine Le Pen se sert de l'hémicycle pour lisser son image. "On est des élus comme les autres et on montre qu'on est prêt pour l'Élysée", veut croire l'un d'entre eux.Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/ils...