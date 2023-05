Italie : le gouvernement de Giorgia Meloni réforme les aides sociales et supprime le revenu de citoyenneté

L’opposition et les syndicats ont qualifié de « provocation » le choix fait par l’exécutif italien, ce lundi 1er mai, de supprimer le « revenu de citoyenneté » pour le remplacer par un « chèque d’inclusion », qui bénéficiera à moins de monde. Alors que le « revenu de citoyenneté » était destiné à toute personne justifiant de revenus très modestes - y compris les jeunes -, le « chèque d’inclusion » sera réservé aux familles composées de personnes présentant un handicap, de mineurs ou de plus de 60 ans.Le « chèque d’inclusion » sera plafonné à 500 euros par mois, auxquels s’ajouteront 280 euros pour les foyers non propriétaires de leur logement. D’une durée de 18 mois, il pourra être renouvelé pour un an après une carence d’un mois.Le gouvernement dirigé par l’ultra-conservatrice Giorgia Meloni a également voté un assouplissement des embauches en contrat à durée déterminée et l’exonération des cotisations patronales pendant un an pour les entreprises recrutant un allocataire de ce « chèque d’inclusion » en contrat à durée indéterminée ou en tant qu’apprenti. « Nous réformons le revenu de citoyenneté pour faire la différence entre ceux qui sont capables de travailler et ceux qui ne le sont pas », a ainsi justifié la cheffe du gouvernement.