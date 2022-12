Entre le 10 septembre et le 2 décembre 2022, près de 400 foyers ont été répertoriés dans les élevages de 18 pays européens, France, Royaume-Uni et Hongrie en tête. Le virus a par ailleurs été décelé plus de 600 fois chez des oiseaux sauvages.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/...