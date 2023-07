Le cap est clair et simple, c'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste

C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants. Et évidemment, avec cette indépendance, je reviendrai, c'est l'indépendance financière. Et c'est seulement en produisant davantage, en bâtissant et consolidant cette indépendance, que nous pourrons continuer d'avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde, mais en le rendant plus juste, c'est-à-dire en corrigeant les inégalités de départ, plutôt qu'en venant les corriger à posteriori. Et par l'école, la santé, réussir à bâtir. C'est ce cap, ces objectifs qui ont présidé aux 4 grands chantiers que nous avons lancés au fond, depuis 6 ans, mais que nous avons intensifié ces derniers mois, celui de la réindustrialisation et du plein emploi. Et sur ce volet, nous avons d'abord des résultats, très clairement. Par les réformes entreprises depuis 6 ans, le chômage continue de baisser malgré les difficultés. Nous avons créé 1,7 million d'emplois, dont plus de 100 000 dans l'industrie.