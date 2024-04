Bassirou Diomaye Faye est devenu le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Il a promis de rétablir la souveraineté de son pays et pour cela, il veut renégocier les contrats pétroliers et gaziers ainsi que les accords de pêche, conclus par le passé.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-...