Les Français n'ont plus que trois jours avant le premier tour d'élections législatives historiques pour faire leur choix entre le Nouveau Front populaire, le Rassemblement national et Ensemble, le camp présidentiel. Depuis le 10 juin, plus de deux millions de procurations ont été comptabilisées par le ministère de l'Intérieur.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/legislat...