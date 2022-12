Le look biker Versace SS23 © ImaxtreeDéjà bien amorcé cet automne-hiver avec la veste de racing aperçue sur toutes les modeuses, le style biker perdurera en 2023. La traditionnelle robe printanière laissera place à des looks plus effrontés ...Source : https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Les-5-tenda...