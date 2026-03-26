Les peptides peuvent-ils être dangereux pour notre santé ?



Anti-âge, bronzage, musculation, libido, sommeil… Les peptides sont devenus très populaires dans l’univers du bien-être et du sport. Mais ces molécules sont-elles vraiment sans danger ?



Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/les-pept...

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Santé / Bien-Être


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