Anti-âge, bronzage, musculation, libido, sommeil… Les peptides sont devenus très populaires dans l’univers du bien-être et du sport. Mais ces molécules sont-elles vraiment sans danger ?
Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/les-pept...
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Politique - 26/03/2026
Olivier Faure assure qu'il "n'y aura pas d'accord national" entre le PS et LFI pour la présidentielle et les législatives
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Les peptides peuvent-ils être dangereux pour notre santé ?
Anti-âge, bronzage, musculation, libido, sommeil… Les peptides sont devenus très populaires dans l’univers du bien-être et du sport. Mais ces molécules sont-elles vraiment sans danger ?
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Santé / Bien-Être
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