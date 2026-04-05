Les pets font sourire ou embarrassent. Pourtant, ils sont surtout un signe du bon fonctionnement de notre digestion. Faut-il s’en inquiéter ou au contraire s’en réjouir ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Politique - 05/04/2026
Pour Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen écologiste, "la France ne se sauvera que par l'Europe"
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Les pets sont-ils bons pour la santé ?
Les pets font sourire ou embarrassent. Pourtant, ils sont surtout un signe du bon fonctionnement de notre digestion. Faut-il s’en inquiéter ou au contraire s’en réjouir ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Santé / Bien-Être
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