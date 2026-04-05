Les pets sont-ils bons pour la santé ?



Les pets font sourire ou embarrassent. Pourtant, ils sont surtout un signe du bon fonctionnement de notre digestion. Faut-il s’en inquiéter ou au contraire s’en réjouir ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Santé / Bien-Être


Dans la même rubrique :

Produits, conseils pour un grand ménage de printemps 100 % sain

Lunettes pour mieux dormir : est-ce vraiment efficace ?

Quelle est la température de notre corps au réveil ?

Remplir une bouteille d'eau jetable plusieurs fois : quels risques ?

Vitamine D : faut-il continuer à se supplémenter au printemps ?

Les 5 aliments à ne jamais cuire à l'huile d'olive

Le « paradoxe français » existe-t-il vraiment ?

Le « paradoxe français » existe-t-il vraiment ?

Faut-il avancer l'heure du dîner au printemps ?

Maladie du foie gras et Alzheimer : quels liens ?

Les bienfaits de la salade d'asperges au printemps

Peut-on manger la peau du poulet ?

Peut-on manger la peau du poulet ?

Pourquoi notre température corporelle est plus élevée le soir ?

Faut-il vraiment alléger ses repas au début du printemps ?

Les gourdes en aluminium sont-elles sans danger ?

Quelles plantes aident à réguler la température corporelle ?

Tiques, moustiques : le risque de maladies vectorielles augmente-t-il au printemps ?

Tiques, moustiques : le risque de maladies vectorielles augmente-t-il au printemps ?

Comment maximiser les bienfaits d'une quiche aux légumes verts pour ce printemps ?

Comment maximiser les bienfaits d'une quiche aux légumes verts pour ce printemps ?

Tout savoir sur l'allergie aux acariens

Les 5 aliments à ne pas mettre au frigo

5 aliments à ne surtout pas faire cuire à la poêle

Quels sont les symptômes de la maladie de Parkinson ?

Thermomètre auriculaire : comment bien prendre sa température ?

10 astuces nutrition pour lutter contre l'hypertension

10 astuces nutrition pour lutter contre l'hypertension

Peau marbrée : faut-il s'inquiéter ?

Sommeil : la valériane aide-t-elle réellement à dormir ?

1 2 3 4 5 » ... 140
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
La boutique Francenergies
https://laboutiquefrancenergies.fr/
Christophe CHARPILIENNE
https://x.com/c_charpilienne