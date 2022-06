Sa combinaison moulante recouverte de croissants de lune a fait le tour des réseaux sociaux. Portée par Beyoncé, Angèle et les influenceuses les plus suivies de la planète, l'imprimé signature de Marine Serre a fait d'elle l'une des créatrices plus a...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Lourdes...