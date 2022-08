Une énième coupure d'électricité est à l'origine d'une manifestation dans la capitale, dimanche matin. La tension augmente chaque jour un peu plus. Après la hausse l'essence et les transports en commun, ce sont les fruits et légumes qui s'envolent. Les prix viennent de doubler. Pendant ce temps, à Tamatave, les autorités viennent de brûler 150 tonnes de riz pourris.Source : https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/madagascar-...