Main tendue aux syndicats, prime pour les enseignants, inflation... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Elisabeth Borne sur France 2

Après la feuille de route, les explications. La Première ministre a détaillé les 100 jours "d'apaisement" et "d'action" demandés par Emmanuel Macron lors d'une interview aux "4 Vérités" sur France 2, jeudi 27 avril. "Ce qui m'importe, c'est d'être engagée pour répondre aux attentes des Français", a-t-elle déclaré, appelant notamment les entreprises à réévaluer les grilles salariales pour faire face à l'inflation.La réforme des retraites, toujours très contestée dans la rue, a été le premier sujet abordé avec Elisabeth Borne. A la question : "Est-ce qu'on peut avoir raison contre son peuple ?", la Première ministre a répondu : "On n'est pas dans un sujet d'échec ou de gagnant (...) On a fait passer une réforme des retraites qui est indispensable pour assurer la pérennité de notre système de retraites, a-t-elle rappelé. Je suis consciente de l'effort que ça représente pour beaucoup de Français."La Première ministre a de nouveau tendu la main, à plusieurs reprises, aux organisations syndicales, pour reprendre le dialogue, dès le mois de mai. "Il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'espère que les organisations syndicales vont pouvoir se réengager", a-t-elle affirmé. C'est le cas notamment de la question de l'emploi des seniors ou de la pénibilité.Concernant la mobilisation du 1er-Mai, elle a assuré faire "confiance aux organisations syndicales pour que ces manifestations se passent dans le calme".