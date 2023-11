Manuel Valls, souvent classé à l'aile droite du Parti socialiste, a quitté ce dernier pour rejoindre La République En Marche suite à la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Longtemps maire d'Evry, entre 2001 et 2012, il incarne une ligne ferme sur les questions de sécurité et libérale d'un point de vue économique. Ministre de l'intérieur entre 2012 et 2014 puis Premier Ministre entre 2014 et 2016, il se présente à la primaire citoyenne de 2017, qu'il perd au second tour face à Benoit Hamon. Il s...Source : https://www.bfmtv.com/politique/manuel-valls_DN-20...