Métro bloqué à Paris: "On ne peut plus voir des scènes comme on les a vécues hier", estime Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports

Des centaines de passagers de la ligne 4 du métro parisien ont été bloqués pendant plus d'une heure et demi mercredi soir, sous une forte chaleur, à cause d'un incident qualifié "d’exceptionnel" par la RATP. Une panne qui s’additionne à plusieurs autres incidents récents et interroge sur la capacité du métro parisien à accueillir les dix millions de spectateurs attendus pour les Jeux Olympiques.https://www.bfmtv.com/politique/metro-bloque-a-par...