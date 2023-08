La Libye et la Tunisie sont parvenues à un accord sur l'accueil des migrants bloqués à la frontière. Depuis plusieurs semaines, des centaines de réfugiés espèrent quitter le poste frontière où ils ont été envoyés par la Tunisie. Depuis le début de l'année, quatre fois plus de migrants sont entrés en Europe via la Méditerranée, par rapport à 2022, pourquoi un tel afflux ?Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/...