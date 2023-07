Les députés Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli ont dénoncé dans un courrrier écrit au procureur de Tarascon un "dysfonctionnement majeur" et un "possible effacement volontaire de données" sur Franck Elong Abé, l'agresseur d'Yvan Colonna.Source : https://www.bfmtv.com/politique/mort-d-yvan-colonn...