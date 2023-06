Avocat de profession, Nicolas Sarkozy rejoint la vie politique à 28 ans, en tant que maire de Neuilly-sur-Seine. Dix ans plus tard, il devient ministre du Budget du gouvernement Balladur, et porte-parole du gouvernement. Après avoir soutenu Balladur contre Chirac, pendant la campagne pour la présidentielle de 1995, remportée par ce dernier, Sarkozy est contraint à une traversée du désert. En 2002, il soutient cette fois-ci la candidature de Jacques Chirac et est nommé ministre de l'Intérieur apr...Source : https://www.bfmtv.com/politique/nicolas-sarkozy_DN...