Naguère espoir de tout un continent, le pays le plus peuplé d'Afrique voit son économie rongée par le favoritisme, les mauvaises politiques et le banditisme institutionnalisé. Sa jeunesse nombreuse et désabusée attend peu de l'élection présidentielle qui se tiendra le 25 février.