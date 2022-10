Alors que TotalEnergies s’apprête à commencer des travaux de forage dans l’un des plus beaux parcs naturels d’Ouganda, un collectif de personnalités politiques, scientifiques, et de responsables d’ONG, appelle, dans une tribune au « Monde », à stopper un projet aux conséquences dramatiques pour les populations locales et le climat.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/10/no...