Jacques Attali, essayiste, romancier et ancien conseiller d’État, était l’invité du Face à Face ce jeudi 7 novembre sur BFMTV et RMC. Il a notamment évoqué les conséquences de l'élection de Donald Trump sur l'Europe, la fragilité de l'Allemagne et de fait de l'Europe.Source : https://www.bfmtv.com/politique/reelection-de-trum...